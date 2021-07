Sandra Salamon z Barcina została Miss Polski w Anglii oraz Irlandii [zdjęcia]

W zdobyciu tego ostatniego pomogli internauci, bo aby go dostać, liczyły się ich głosy.

Zapytaliśmy Sandrę Salamon, jak czuje się jako miss?

- Czuje się przede wszystkim dumna. Podczas finału czułam się podekscytowana. Do konkursu zgłosiłam się, aby poszerzyć horyzonty. Od najmłodszych lat, kiedy oglądam wybory miss zauważyłam, że nie polegają one tylko na wyborze ładnej kobiety, ale także na połączeniu finezji, inteligencji, ambicji oraz urody. Jednocześnie mam świadomość, że startując w wyborach mogę rozwijać swoją pewność siebie, co w dzisiejszym świecie jest niesamowitym narzędziem do spełnienia marzeń i celów. Dlatego wygrana jest dla mnie pewnego rodzaju radością, gdyż wiem, że nie wiąże się tylko ze względami zewnętrznymi - powiedziała Sandra Salamon.