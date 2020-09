Ścieki płynące z Warszawy zatruwają Wisłę. - Niech oddadzą nam pieniądze! - domaga się wędkarz z Grudziądza

Ścieki z Warszawy płyną Wisłą. Czeka nas katastrofa?

Trzy tysiące litrów na sekundę - tyle warszawskich nieczystości trafia od środy do Wisły. Decyzję o zrzucie ścieków podjęto po awarii dwóch rur odprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka”. Naprawa może potrwać nawet kilka tygodni. Służby apelują, by nie wchodzić do Wisły. Sp...