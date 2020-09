Żołnierze z Chełmna znów zbudują przeprawę pontonową pod rurociąg do "Czajki" w Warszawie - to niemal pewne

Działalność przy budowie przeprawy pontonowej, gdy pojawiły się problemy z kolektorem ściekowym w Czajce w Warszawie już raz chełmińskim żołnierzom pomogła zdobyć prestiżowe wyróżnienie dowódcy generalnego Fot. 3 Batalion Drogowo-Mostowy w Chełmnie

Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej ogłosił 1 września, że to żołnierze ponownie będą zaangażowani w budowę mostu pontonowego na Wiśle. Robili to już rok temu, gdy także w oczyszczalni ścieków Czajka" w Warszawie doszło do awarii. Przeprawa pontonowa ponownie będzie podtrzymywać rurociąg do "Czajki". To niemal pewne, że do stolicy ruszy lada moment wojsko z Chełmna.