Tych ryb nie wolno łowić w sierpniu w Polsce. Mamy też wędkarski kalendarz brań na sierpień 2023

Co łowić w sierpniu? Tych ryb nie wolno łowić w sierpniu w Polsce

Tych ryb nie wolno łowić w sierpniu w Polsce. Takie są zasady okresu ochronnego

Jakie ryby biorą w sierpniu? Oto kalendarz brań na sierpień 2023

Kalendarz wędkarskich brań może się okazać bardzo pomocny dla wędkarzy. W skrócie pokazuje on, kiedy można spodziewać się największej aktywności ryb. Dzięki niemu można wybrać idealny dzień, by wędkowanie było udane a połów - okazały. Wędkarze mają swoje teorie, dotyczące tego, kiedy najlepiej wybrać się na ryby - w czasie przypływu czy odpływu? Czy kiedy księżyc jest w nowiu czy w pełni? Opinie co do kalendarza brań na każdy miesiąc wśród wędkarzy są podzielone. Jedni w niego wierzą, inni twierdzą, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.