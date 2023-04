Seniorzy koncertowali z Dawidem Podsiadłą. - Dotąd mi ciarki przechodzą - mówi dyrygentka chóru

W jaki sposób drogi toruńskich chórzystów i Dawida Podsiadły się skrzyżowały?

Dawid Podsiadło rozpoczął wiosenną trasę po Polsce i wpadł na pomysł, żeby do koncertów zaprosić chór. W każdym z miasta zaprosił do współpracy inny chór i tak stało się również w Toruniu. Szukał chóru seniorów, więc miał do dyspozycji trzy zespoły. Wybór padł na Towarzystwo Śpiewacze Lutnia pod moją batutą.

Jak przedsięwzięcie wyglądało od strony technicznej?

Propozycję otrzymaliśmy na początku marca. Poprosiłam o przesłanie nut, żeby przekonać się czy na pewno to udźwigniemy, musieliśmy mieć też czas na ćwiczenia. Okazało się, że były to partie czterogłosowe, które nie stanowiły dla nas problemu. Dostaliśmy też nagranie, dzięki któremu mogliśmy już śpiewać na próbach z panem Dawidem. Chodziło o dwa utwory - „Szarość i róż” oraz „Nieznajomy”. Przygotowania trwały niecały miesiąc. Później przyjechała do nas pani Beata Śnieg, chórmistrz z Gdańska, która dała nam jeszcze kilka uwag i zostaliśmy dopuszczeni do koncertu.