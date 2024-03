Sentymentalna podróż Moniki Pyrek z niezwykłą lekcją wychowania fizycznego dla uczniów

– Ja wprawdzie pochodzę z Gdyni i tam trenowałam, ale Grudziądz należy do tego samego makroregionu, więc wielokrotnie odbywały się tutaj zawody lekkoatletyczne. Znam świetnie tę halę, bo skakałam tutaj i wzwyż, i o tyczce – opowiadała Monika Pyrek.

W trakcie zajęć, identycznie jak podczas pozostałych odsłon akcji „KINDER Joy of moving Alternatywnych lekcji WF”, dzieci mają możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń, dzięki czemu niemal przez całe dwie godziny zajęć są w ruchu. Uczniowie mają do wyboru cieszące się wielką atrakcją symulatory jazdy na rowerze i nartach, czy mobilne ścianki wspinaczkowe, urządzenia do przeciągania liny, a także m.in. refleksomierze i ergometry wioślarskie.

– Nasz program kierujemy do uczniów szkół podstawowych z klas od czwartej do ósmej, których zachęcamy do aktywności. Zależy nam na tym, by wyszli z tej lekcji z uśmiechem na ustach. Unikamy rywalizacji i nie nakładamy na dzieciaki presji wyniku. Zachęcamy ich do ambitnych prób poprawiania swoich osiągnięć, ale nie stosujemy porównywania ich wyników z rezultatami innych dzieci – dodała Pyrek.