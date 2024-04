Sępoleńscy radni spotkali się po raz ostatni. Sesja pożegnań, podsumowań i podziękowań - zobacz zdjęcia

Nowa kadencja będzie kolejną dla burmistrza Waldemara Stupałkowskiego, który wygrał drugą turę wyborów z poparciem 56,3 proc. mieszkańców.

- Była to intensywna kampania. Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom za udzielone poparcie. Dla mnie jest to potwierdzenie słusznie obranego kierunku dla rozwoju gminy, ale też motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz mieszkańców – podkreśla Stupałkowski.