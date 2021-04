Sępólno chce budować mieszkania w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Zobacz wideo: Ulgi podatkowe 2021. Co możesz sobie odliczyć

Lokatorom, którzy w ramach umowy partycypacji pokryją co najmniej 20% ( w dużych miastach 25%) kosztów budowy lokalu, SIM-y zapewnią możliwość dojścia do własności po 20-30 latach.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. W województwie kujawsko-pomorskim ma powstać spółka, która przy współudziale samorządów zwiększy dostępność mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Będzie mogła zostać zarejestrowana, gdy gminy podejmą uchwały o przystąpieniu do programu, zadeklarują łącznie tysiąc mieszkań i przeznaczą grunt pod ich budowę.

W Sępólnie Krajeńskim trwają dyskusje nad przystąpieniem do programu budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Miasto ma w zamiejscowym planie przeznaczone grunty pod budownictwo wielorodzinne zlokalizowane przy ulicy Baczyńskiego za bazą PKS. W planach byłaby budowa budynku z 32 mieszkaniami. Za wykonanie projektu i realizację będzie odpowiadać spółka. Na inwestycję musi wyrazić zgodę Rada Miejska.

- Prowadzimy dyskusje wśród radnych i mam nadzieję, że gdy zapoznają się z informacjami na temat Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, wyrażą pozytywne opinie. Wówczas na sesji majowej będziemy chcieli podjąć uchwałę o przystąpienie do SIM. Wtedy możemy wystosować pismo do wojewody z deklaracją o chęci przystąpienia do programu – zapowiada Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.

Po stronie gminy, oprócz wniesienia gruntu do spółki w postaci aportu (za który poniesie opłatę VAT), leży przeprowadzenie naboru chętnych. Należy zaznaczyć, że wiąże się on nie tylko z zadeklarowaniem chęci wynajmu lokalu, lecz także z wpłaceniem przez potencjalnego wynajmującego ok 10-15 procent wartości mieszkania.

- Taki jest wymóg. Nie chodzi o to, by tworzyć listę chętnych, która skurczy się po po proszeniu o dokonanie wpłaty. Oczywiście, w szczegółowych przepisach jest powiedziane, że to będzie mogło być potem rozliczone w czynszu albo zaksięgowane w poczet wykupu, bo po upływie czasu, mieszkanie można będzie nabyć na własność – dodaje Stupałkowski.

Wysokość czynszu jest na razie trudna do przewidzenia, ale jak podkreśla burmistrz, może on oscylować wokół 14-15 zł za metr kwadratowy. Zanim SIM zrealizuje proces budowy, może to jeszcze potrwać. Pierwsze mieszkania w województwie byłyby udostępniane w 2024 -2025 roku.