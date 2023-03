Sępólno Krajeńskie będzie miało PSZOK z prawdziwego zdarzenia. Rozpoczęła się budowa

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to miejsce, w którym składowane są na jakiś czas śmieci segregowane. Można tam przechowywać szkło, plastiki, metale, elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe, zanim trafią do utylizacji. Do tej pory w Sępólnie Krajeńskim nie było obiektu, który w sposób zadowalający spełniałby funkcję PSZOK-u. Stąd decyzja, aby w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego punktu tymczasowego, zbudować PSZOK z prawdziwego zdarzenia.

– Na wjeździe do punktu zainstalowana zostanie waga do ważenia odpadów, powstanie zaplecze socjalne, ale będzie też i rampa najazdowa, wokół której będą rozstawione kontenery, do których będzie można rozładowywać przywiezione odpady. Całość będzie też oświetlona i monitorowana – mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski.

Takie rozwiązanie ułatwi też mieszkańcom bezpośrednią dostawę dużych odpadów, takich jak zużyte meble, opony czy odpady budowlane.