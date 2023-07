Sępólno Krajeńskie będzie miało swoją piosenkę. Mamy jej tekst. Nauczycie się i pośpiewacie?

Właśnie rusza kampania zachęcająca mieszkańców Sępólna Krajeńskiego do zapoznania się z piosenką i nauczenia się jej jak najlepiej. A wszystko po to, aby 13 sierpnia - około godz. 20.30 - na stadionie miejskim, zaśpiewać ją ze wszystkimi mieszkańcami. "Piosenka nosi tytuł: „To Sępólno – moje miasto”.

REF.

To Sępólno, moje miasto,

tutaj słońce świeci jasno,

od kołyski w sercu noszę takie hasło.

To Sępólno, miasto moje,

tu na pewnym gruncie stoję,

tutaj zawsze miłe rodzą się nastroje.

To Sępólno, moje miasto,

tutaj przyszłość widzę własną,

od kołyski w sercu noszę takie hasło.

To Sępólno, miasto moje,

tu ukoję niepokoje,

że je kocham - tego mówić się nie boję.

Od początku, aż po nowe, piękne czasy,

znają wszyscy nasze wody, nasze lasy,

tu zabytki zachwycają,

tutaj uśmiech darmo dają,

i dlatego ludzie chętnie tu wracają.

REF.

To Sępólno…