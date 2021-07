Sępólno Krajeńskie. Oszukali i okradli 41-latkę na OLX-ie. Uważajcie!

Zobacz wideo: To musisz wiedzieć przed wyjazdem na wakacje.

Od kilku miesięcy do Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim zgłaszają się pokrzywdzeni, którzy stracili pieniądze, ponieważ zostali oszukani przez kupujących na popularnej platformie OLX. O takim przestępstwie poinformowała ostatnio sępoleńskich policjantów 41-latka z gminy Sępólno Krajeńskie. Metoda działania sprawców była podobna.

Uwaga, ofiarą oszustów padają osoby starsze, jak i młodzi ludzie. Wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Dlatego policja apeluje: - Chrońmy swoje dane bankowe, nie podawajmy haseł ani loginów osobom postronnym. Zawsze bądźmy czujni i stosujmy się do zasady ograniczonego zaufania.

Jak działają oszuści?

Udają kogoś, kto jest bardzo zainteresowany zakupem wystawionego na platformie OLX przedmiotu, kontaktują się więc z wystawiającym przez WhatsApp i proponują przeprowadzenie transakcji za pośrednictwem tego komunikatora.

Następnie sprzedający otrzymuje od oszustów link do strony udającej witrynę OLX pozwalającą na finalizację transakcji. Przestępcy zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu OLX m.in. dane karty, rzekomo po to, aby wystawiający przedmiot na sprzedaż mógł otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia.