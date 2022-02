Sępólno Krajeńskie podsumowało inwestycje za 2021 rok [zdjęcia]

Prawie 20 milionów złotych – to wartość zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Gdyby doliczyć do tego także inwestycje rozpoczęte, poziom wydatków majątkowych przekroczyłby 36 milionów złotych. To rekord w historii tego samorządu. Kolejny rok z rzędu na budżetowej liście zadań dominowały inwestycje drogowe.

- Chodzi tutaj między innymi o ulice: Bergera, Bukową, Matejki i Pokrzywnickiego w Sępólnie Krajeńskim oraz drogi gminne Niechorz – Komierówko, Lutowo – Radońsk oraz trakt prowadzący przez centrum Piaseczna. Budowy doczekała się także droga na osiedlu Leśnym, łącząca ulicę Chojnicką z obiektami CSiR – wylicza Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.