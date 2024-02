Sepsa meningokokowa - objawy u dorosłych i dzieci. Powoduje śmierć nawet w kilka godzin

Groźne meningokoki

Zakażenia meningokokowe to wszystkie choroby wywołane przez chorobotwórcze dwoinki zapalenia opon mózgowych. Zakażenie jest przenoszone drogą kropelkową. Najczęściej przy zakażeniu meningokokami dochodzi do bardzo groźnego zapalenia opon mózgowych oraz do sepsy, choć meningokoki mogą również wywoływać zapalenie płuc lub gardła.

Na zakażenie najbardziej narażone są dzieci i młodzież. Zwłaszcza u małych dzieci należy zachować czujność, gdyż mogą one nie potrafić dokładnie opisać, co je boli i co się dzieje.

Zwłaszcza sepsa spowodowana meningokokami, tak zwana sepsa meningokokowa, jest bardzo groźna, gdyż we wczesnych stadiach choroby objawy mogą być mylone ze zwykłą infekcją wirusową, np. przeziębieniem. Jednak sepsa meningokokowa rozwija się bardzo szybko i gwałtownie, i czas reakcji jest niezwykle ważny. Choroba może skończyć się śmiercią nawet w ciągu kilku godzin.