Setna rocznica wizyty Piłsudskiego w Grudziądzu z udziałem grupy rekonstrukcyjnej nie z Grudziądza, a ... Malborka [harmonogram imprezy]

Jak informuje Michał Czepek, dyrektor wydziału kultury w Ratuszu jedyną grupą rekonstrukcyjną biorącą udział w inscenizacji powitania Naczelnika Państwa w Grudziądzu będzie grupa z Malborka. Dlaczego? - W Grudziądzu nie ma rekonstruktorów posiadających takie umundurowanie. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu rekonstruktorzy z grudziądzkiego Stowarzyszenia Historycznego „Centrum Wyszkolenia Żandarmerji” poinformowali, że posiadają mundury z 1937, czyli nie odpowiadające okresowi rekonstruowanego wydarzenia - wyjaśnia Michał Czepek.

Jakub Biłyk ze SH "Centrum Wyszkolenia Żandarmeryji" w Grudziądzu przyznaje, że grupa ta nie posiada umundurowania z okresu wizyty Piłsudskiego w naszym mieście... ale - Otrzymaliśmy zaproszenie niespełna około tygodnia temu...A przecież doskonale wiadomo, że przygotowania do takich wydarzeń trwają miesiącami. Wymagają wkładu finansowego. Ze strony urzędników Ratusza ta sytuacja to "odwracanie kota ogonem" bo rzekomo zostaliśmy zaproszeni, ale nie jesteśmy przygotowani ... No jak tu się przygotować na tydzień przed - wyjaśnia Jakub Biłyk. I stanowczo dodaje: - To nie jest jednorazowa sytuacja. Boli nas, a nie mówię tylko o naszej organizacji ale wielu innych, że nasze możliwości i chęci nie są w tym mieście wykorzystywane.