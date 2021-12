Setne urodziny Konrada Kuziemskiego z Nowego. Zobacz zdjęcia

W wieku 18 lat zaczął uczyć się zawodu stolarza. W 1942 r. zdał egzamin na czeladnika. Rok później otrzymał nakaz, aby stawić się do koszar Wermachtu w Bydgoszczy. Odmowa groziła rozstrzelaniem rodziny, lub zesłaniem do obozu. W efekcie Konrad Kuziemski w niemieckim mundurze trafił do Grecji. W 1944 roku upomnieli się o niego alianci. Wówczas trafił do angielskiego korpusu wojskowego. W polskiej misji przywitał go dowódca o pseudonimie "Sojka", który po wysłuchaniu całego życiorysu postanowił pomóc dostać się do polskiego wojska we Włoszech. W 23 urodziny, jako jeden z 15 nowych ochotników armii generała Andersa został wysłany do Neapolu. Po 14 dniach walczył już na froncie przeciwko Niemcom, najpierw pod Ankoną, a potem Bolonią. Po wojnie wyjechał do Szkocji, a w grudniu 1946 r. wrócił do Polski.