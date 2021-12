Najwyższe odznaczenie marszałka województwa dla podporucznika Konrada Kuziemskiego z Nowego

Złoty Medal przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom oraz stowarzyszeniom krajowym lub zagranicznym zasłużonym dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka.

Srebrny Medal przyznawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym, organizacjom oraz stowarzyszeniom krajowym lub zagranicznym za wybitne osiągnięcia lub całokształt działalności na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców.

Wielokrotnie odznaczony

Za zasługi dla kraju pan Konrad był niejednokrotnie odznaczany i honorowany w Polsce i za granicą, m.in. odznaczeniem królowej brytyjskiej Elżbiety II, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, medalem wzorowego patrioty w walce przeciw faszyzmowi. W 2000 roku został awansowany do stopnia podporucznika.

- Nasze korzenie to historia naszych rodziców, dziadków i pradziadków. Dziękujemy najstarszym mieszkańcom Kujaw i Pomorza za przekazywane doświadczenie i wkład w budowę naszej współczesności - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Walczył na wielu frontach

Pan Konrad Kuziemski na świat przyszedł w Osiu w powiecie świeckim jako najstarszy z ośmiorga synów Franciszka i Heleny. W pełnoletność wkroczył ucząc się zawodu stolarza, lecz wojna pokrzyżowała jego plany spokoju i stabilizacji. W 1943 roku, pod groźbą rozstrzelania rodziny, został przymusowo wcielony do koszar Wehrmachtu w Bydgoszczy. Stamtąd trafił do Grecji.

Pod stałą obserwacją podejrzliwych wojsk niemieckich dzielił się jedzeniem i amunicją z greckim ruchem oporu. Wykorzystał pierwszą nadarzającą się okazję aby porzucić mundur wroga. Z pomocą zaprzyjaźnionych Greków znalazł schronienie w górach, skąd dostał się do prywatnej kliniki w Atenach. Ukrywał się tam pod zmienioną tożsamością, udając głuchoniemego, w oczekiwaniu na wyzwolenie kraju. W 1944 roku upomnieli się o niego alianci i wówczas trafił do angielskiego korpusu wojskowego. Dowódca polskiej misji pomógł mu dostać się do polskiej armii. W dniu swoich 23 urodzin wstąpił w szeregi generała Andersa i został wysłany do Neapolu. Walczył na frontach pod Ankoną i Bolonią. We Włoszech spotkał swojego brata, z którym po zakończeniu wojny wyjechał do Szkocji, a potem pod koniec 1946 roku powrócił do Polski.

Religijny pszczelarz

W 1948 roku, po powrocie na ojczyste ziemie naszego regionu, rozpoczął pracę w fabryce mebli w Nowem. Rok później poślubił Mieczysławę, z którą dzielił codzienność przez ponad 70 lat. Wspólnie wychowali sześcioro dzieci, cztery córki i dwóch synów. Doczekali także czternaściorga wnucząt i dwadzieściorga czworga prawnucząt.

Wciąż aktywnie uczestniczy w spotkaniach, podczas których dzieli się opowieściami i historiami z życia, przekazując nieocenione doświadczenie i naukę o pielęgnowaniu patriotycznego ducha. Mieszka w Nowem, lubi zbierać grzyby, łowić ryby i zajmować się swoją pasieką. Codziennie towarzyszy mu msza święta.

Kto w tym roku kończy sto lat?

- Rodziny mieszkańców regionu, którzy w 2021 roku kończą sto lat, a także starszych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 56 62 18 344 i adresem e-mail: [email protected] Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Rówieśnicy Niepodległej - dodaje rzecznik prasowa marszałka.