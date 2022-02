Seweryn Borkowski: - Niech nakładają sankcje na Rosję! To nic, moja firma jest gotowa ponieść tę cenę

Przedsiębiorca zaoferował im pomoc. - Mogę zorganizować im schronienie w Polsce, znaleźć pracę, ale oni nie chcą wyjeżdżać z Ukrainy - mówi Seweryn Borkowski.

Jego firma sprzedawała maszyny także na Ukrainę (opryskiwacze, maszyny do uprawy warzyw) i do Rosji (maszyny do uprawy warzyw).

- Po rozmowie ze znajomymi z Ukrainy zdecydowaliśmy o wstrzymaniu wysyłki - mówi prezes Borkowski. - Co do Rosji, to uważam, że bardzo dobrze iż nakładają sankcje na ten kraj. Jako obywatel Polski jestem gotowy ponieść tę cenę. To jest cena wolności! Za to jestem rozczarowany postawą Niemiec.