Sezon na szczupaki w 2023 roku. Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy dotyczące łowienia tych ryb

Te jeziora to: Kruteckie, Białe, Górne, Bąd, Święte, Wielkie, Bukowo Długie, Wielki Staw, Kochlin Mały, Słonowo, Miłogoszcz, Wapińskie, Sławianowo, Moczadła, Kujan Mały, Wierzchołek, Borówno, Kleszczyna, Śmiardówka, Głomskie.

Letni narybek

Jak wyjaśnia RZGW w Bydgoszczy narybek letni to materiał produkowany poprzez kontrolowany rozród szczupaka, którego ikra zostaje inkubowana, a po jego wykluciu i zresorbowaniu woreczka żółtkowego, małe szczupaki przenoszone są na niewielkie stawy, na których są podchowywane.

Jest to trudny i wielofazowy proces, którego efektem są młode rybki gotowe do aktywnego żerowania. Są one jednak na tyle duże, że mają znacznie większą przeżywalność.