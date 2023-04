Teraz można coraz dalej zarzucać wędkę. Mamy listę nowych łowisk dla wędkarzy w regionie! A szykują kolejne

Wystarczy wejść na stronę RZGW Bydgoszcz i kliknąć w zakładkę Łowiska RZGW – otwiera się interaktywna mapa obwodów rybackich z podziałem na jeziora i rzeki oraz pełna ich lista. Dodatkowo mapa obejmuje kolejne obwody przygotowywane w tym roku do oddania dla wędkarzy (czerwone znaczniki). .

Nowe obwody to:

W wodach pstrągowych dopuszczalny jest tylko połów ryb metodą muchową lub spinningową. W wodach sandaczowych natomiast ograniczono możliwość połowu ryb z jednostek pływających od 1 czerwca do 15 grudnia, w celu ochrony rozrodu sandaczy.

Na liście udostępnionych obwodów wyróżnione są wody pstrągowe i sandaczowe, co wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w sposobach i terminach połowu.

Zmiany w regulaminie połowu ryb

- W związku z wprowadzeniem 9 nowych obwodów rybackich, potrzebami w zakresie użytkowania jezior, prośbami i sugestiami wędkarzy, wprowadzamy zmiany do Regulaminu amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych przez dyrektora RZGW w Bydgoszczy – informuje nas Edyta Rynkiewicz , rzecznik prasowa tej instytucji.

To przede wszystkim możliwością połowu szczupaka od 30 kwietnia - zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 25 września 2018 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi ws. połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2018 poz. 2003), wprowadza się ograniczenie możliwość stosowania zanęt wędkarskich w obwodzie rybackim Jeziora Wapińskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Gwda – Nr 1.

Wędkujący mają obowiązek prowadzenia rejestru połowów. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania.

Przeznaczone do zabrania ryby z gatunku szczupak, sandacz, węgorz, należy natychmiast po złowieniu, przed ponownym zarzuceniem wędki, wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby). Pozostałe ryby, na które nie ustanowiono ilościowego limitu połowu – po zakończeniu wędkowania.

Na wodach RZGW Gdańsk

Na terenie RZGW w Gdańsku dla wędkarzy udostępnionych jest 11 obwodów rybackich, w tym: na na Jeziorze Płococińskim w zlewni rzeki Mątawy (w okolicach Warlubia), na jeziorze Rudno oraz na dopływie do Jeziora Nowojasinickiego w zlewni Strugi Kręgiel, obwód jezior Brzeźno, Kały, Wielkie i Małe Młosino oraz rzeki Młosina od źródeł do jeziora Leśno Górne.

Kolejne obwody rybackie w naszym regionie to jezioro Młynek na cieku bez nazwy w zlewni Drwęcy, jeziora Glina i Płotki na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lipczynki, Czerwona Struga w zlewni rzeki Brdy - od źródeł do ujścia do Jeziora Charzykowskiego.