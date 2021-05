Siatkarki mogileńskiego Sokoła nie awansowały do I ligi, ale i tak odniosły wielki historyczny sukces!

Po dwóch dniach rywalizacji wymienione ekipy, mając na koncie komplet punktów, osiągnęły już swój cel. Okazało się, że trener po prostu był realistą. Zdaniem Michała Muszyńskiego, zwycięskie rywalki przewyższały nasze zawodniczki warunkami fizycznymi, szczególnie wzrostem, co w siatkówce odgrywa dużą rolę, zwłaszcza przy bloku i ataku. W ciągu trzech dni - od 30 kwietnia do 2 maja - cztery drużyny grały systemem - każda z każdą.

Trener Sokoła Mogilna miał rację . Michał Muszyński przed wyjazdem do Białegostoku na finałowy turniej o wejście do I ligi kobiet stwierdził na naszych łamach, że największe szanse na pierwsze i drugie miejsce, premiowane awansem, mają BAS Kombinat Budowlany Białystok i AZS AWF Warszawa. I miał rację.

Uzyskano wyniki: AZS AWF Warszawa-Sokół Mogilno 3:0(13,16,16), KS BAS Kombinat Budowlany Białystok-Tomasovia Tomaszów Lubelski 3:0(18,19,23); AZS-Tomasovia 3:0(17,9,17), BAS-Sokół 3:0(12,10,15); Sokół-Tomasovia 2:3(21:25,18:25,25:22,27:25,8:15), AZS-BAS 3:0(19,19,21). Zwyciężył AZS z dorobkiem 6 punktów (stosunek setów 9:0) przed BAS - 5 (6:3), Tomasovią 4 (3:8) i Sokołem 3 (2:9).

Historyczny sukces siatkarek mogileńskiego Sokoła

Chociaż Sokół nie uzyskał awansu do I ligi, to zakwalifikowanie się do finału rozgrywek było już znaczącym sukcesem - największym w ponad 50-letniej historii mogileńskiego klubu. Burmistrz Leszek Duszyński, który towarzyszył zespołowi w stolicy Podlasia, podziękował zespołowi za klubowe osiągnięcie w sezonie 2020/2021.

- Jaka przyszłość czeka drużynę Sokoła w sezonie 2021/2020? - pytamy trenera Michała Muszyńskiego.

- Zawodniczki po trudnym i udanym dla naszego klubu sezonie odpoczywają. Niewykluczone, że nastąpią niewielkie zmiany w składzie. A z kim w nowym sezonie zagramy, to jeszcze nie wiadomo, bo żadna ekipa z województw pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego nie awansowała do drugiej ligi. Prawdopodobnie na początku sierpnia poznamy rywalki w naszej grupie - powiedział nam szkoleniowiec.