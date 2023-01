Sięgnij po wsparcie na usuwanie odpadów rolniczych. Czas składać wnioski

Dofinansowanie przysługuje do transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, które nie są uznawane za komunalne, czyli odpadów z działalności rolniczej takich, jak: folia biała po sianokiszonce i tunelach ogrodowych, folia czarna (popryzmowa), opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, sznurek i siatka do owijania balotów.

Dofinansowanie w formie dotacji pokrywa do stu proc. kosztów, ale nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i masy odpadów wyrażonej w megagramach – to jednostka równa tonie, stosowana w recyklingu do określania ilości odpadów.

Wypłata dotacji nastąpi w formie refundacji. W razie wyczerpania limitu funduszy na bieżący rok, zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte na rok następny, ale nie więcej niż 50 procent należnej kwoty.

Wnioski można składać od 2 stycznia do 31 marca 2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.