Za i przeciw przydrożnym drzewom. „Aleje powinny być odtwarzane”

„W celu rekompensaty ubytku w środowisku przyrodniczym, jaki powoduje wycinka drzew przydrożnych, należy dążyć do odtworzenia struktury zadrzewień w pasach drogowych – alei, szpalerów - poprzez wykonywanie nasadzeń zastępczych” – brzmi zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zawarte w broszurze dotyczącej zadrzewień przydrożnych. Skierowana jest ona do zarządców dróg, pracowników jednostek samorządu terytorialnego wydających zezwolenia na usunięcie drzew, projektantów z branży drogowej i społeczeństwa.

Ginie wielu ludzi

Przyrodnicy wydali na ten temat broszurę, ponieważ nie brakuje przeciwników sadzenia drzew przy drogach. W 2015 r. zaliczała się do nich m. in. Najwyższa Izba Kontroli. Ówczesny prezes Krzysztof Kwiatkowski zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. - Wnioskujemy o to, aby nie sadzić nowych drzew w pasie drogowym, w pobliżu miejsc, gdzie doszło wcześniej do niebezpiecznych wypadków na skutek zderzenia z drzewem. Nowych drzew należy sadzić jak najwięcej, ale niekoniecznie w miejscach, z których chwilę wcześniej usunięto drzewa uznane za zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego – wyjaśniała NIK i uzasadniała to statystykami: - Każdego roku w wyniku zderzeń pojazdów z przydrożnymi drzewami ginie blisko pół tysiąca osób, a około 2,5 tysiąca zostaje rannych. Przydrożne drzewa mają pod tym względem gorsze statystyki niż wszystkie inne elementy infrastruktury drogowej razem wzięte.