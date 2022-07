Silnik ze Żnina, wyprodukowany w 1922 roku, zostanie pokazany na wystawie w muzeum na Podkarpaciu [zdjęcia]

Obecnie trwają prace związane z uruchomieniem zabytkowego silnika. Jakiś czas temu pasjonaci znaleźli ten obiekt w jednym ze składów złomu na podkarpaciu. Był dosyć mocno zniszczony.

- W tym momencie silnik przechodzi zaawansowany remont. Masę pracy trzeba wykonać, aby w niedzielę mógł być uruchomiony. Na złomie był destruktem. Jego części były uszkodzone lub niewłaściwie naprawione po poprzednich uszkodzeniach. W niedzielę będzie wyglądał dobrze, ale nie wiemy, czy będzie pracował. Miał pęknięcie głowicy i pęknięcie wtrysku - mówi Grzegorz Smela z Muzeum Silników Stacjonarnych w Konieczkowej.

Silnik ten ma gruszę żarową do uruchamiania. Trzeba było ją podgrzać, a następnie uruchomić kołem zamachowym. Warto zaznaczyć, że jest to silnik ropowy średnioprężny, ale nie diesel. Takie silniki najczęściej trafiały do rolnictwa. W dwudziestoleciu międzywojennym napędzały młockarnie, ale także inne urządzenia, które wymagały zasilania zewnętrznego w czasach, kiedy nie było elektryczności: sieczkarnię, śrutownik czy cyrkularkę.

Silnik Motor Polski, wyprodukowany w 1922 roku Żninie. Andrzej Zwierniak/nadesłane

Silnik wyprodukowany w stolicy Pałuk, a właściwie jego opis, znalazł się także w książce "Polskie Silniki Stacjonarne", którą można kupić w muzeum w Konieczkowej. Warto zaznaczyć, że to drugi egzemplarz żnińskiego silnika, który będzie można oglądać w muzealnej scenerii. Pierwszy znajduje się w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie (Wielkopolska).