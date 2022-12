Siódme miejsce Radosława Kawęckiego na koniec udanych dla Polaków pływackich mistrzostw świata w Melbourne

Kawęcki, który w tym roku miał dwumiesięczną przerwę w treningach, jest zadowolony ze startu. ¬– W maju i czerwcu miałem kontuzję, więc po trzech miesiącach trenowania pokazałem, że można pływać na wysokim poziomie, choć oczywiście czuję, że jestem niedotrenowany. To moje siódme mistrzostwa świata, siódmy finał i zająłem siódme miejsce, więc dzisiaj ta siódemka jest moją szczęśliwą liczbą. Na ile mogłem, tyle walczyłem. 1:52 mnie zadawala i z uśmiechem na twarzy wracam do rodziny – mówi zawodnik AZS AWF Warszawa.

– Wszyscy wiedzą, że Radek jest mistrzem świata z tamtego roku i można oceniać, że to siódme miejsce jest słabym wynikiem. Ale trzeba pamiętać, że za Radkiem jest sporo perypetii i potrzebował przerwy w treningu. Cieszę się, że to jest najlepsze pływanie w tym w tym roku. A co mnie najbardziej cieszy to to, że Radek jest zadowolony i mówi, że wiara wraca i że sobie udowodnił, iż potrafi jeszcze szybko pływać – dodaje Paweł Wołkow, jeden z trenerów w polskim sztabie.