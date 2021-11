Skarga na dyrektor Przedszkola nr 9 w Świeciu uznana za zasadną. "Zabrakło opanowania i kultury osobistej"

- Aby móc ocenić czy można mówić o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawo i dobro dzieci, czy też czy okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu, nie można ograniczać się jedynie do oświadczeń zebranych przez nauczycieli i pracowników obsługi, bez wysłuchania dzieci, które mogły być świadkami tych zdarzeń lub same być pokrzywdzone – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - Doszło zatem do niewłaściwego zweryfikowania zarzutów rodziców. Dyrektor Przedszkola nr 9 powinna rzetelnie przeprowadzić postępowanie, tj. wysłuchać także dzieci w obecności psychologa, a dopiero w dalszej kolejności decydować o tym czy można odstąpić od zawiadamiania rzecznika dyscyplinarnego.

Radni źle ocenili też zachowanie pani dyrektor podczas rozmowy z rodzicami.