Skępe. Irena Berkan to modystka z Brwinowa. Po latach zdradza kulisy pracy modystki [zdjęcia]

Wnuczka pani Ireny zawsze kapelusik miała pod kolor płaszcza, córka również miała kilkanaście nakryć głowy, czasem pomagała mamie w pracy. Mieszkanka Głęboczka w gminie Skępe kochała kapelusze i swoją pracę. Robiła także ciekawe fascynatory i nakrycia głowy z woalkami, tak by każdy mógł znaleźć coś ładnego.

- Męża poznałam na zabawie, był na przepustce w wojsku i do razu przypadł mi do gustu – zażartowała pani Irena. - Wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy w Brwinowie. Ja zajęłam się wychowaniem dzieci, mamy syna i córkę, a mąż robił formy do kapeluszy w Ursusie. Kiedyś przyniósł mi taką formę, żeby pokazać, jak robi się nakrycia głowy. Zafascynowałam się pracą modystki.