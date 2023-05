XIII Jarmark św. Wawrzyńca w Nakle wcale nie pechowy. Było tłoczno i kolorowo [zdjęcia]

Jarmark św. Wawrzyńca organizowany jest w Nakle na przełomie maja i czerwca. Upamiętnia nadanie grodowi nad Notecią praw miejskich, co stało się prawdopodobnie między 29 maja, a 4 czerwca. W tym roku postawiono na maj.

Kupisz, sprzedasz, dobrze się zabawisz. To dewiza dawnych jarmarków plebejskich, do których nawiązuje nakielska impreza. Swoją nazwę jarmark zawdzięcza najstarszej nakielskiej parafii, której historia sięga XII w. To właśnie w kościele pw. św. Wawrzyńca odprawiana jest msza za miasto inaugurująca targową imprezę. Stąd barwna kolumna rusza potem na ul. Powstańców Wlkp., gdzie rozstawione są kramy.