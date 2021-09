Sklepy otwarte w wolne niedziele wyrastają jak grzyby pod deszczu. Ile im jeszcze czasu zostało?

Netto w rypinie otwarte w niedziele

Od niedawna takie zakupy można robić w wybranych Kauflandach. Według informacji portalu Bankier.pl, związkowcy tej sieci wystąpili z wnioskiem do zarządu w sprawie dodatków za pracę w niedziele niehandlowe. Oczekują przyznania 100 proc. podwyżki godzinowej dla każdego zatrudnionego, który stawi się do pracy w wolną niedzielę. Podwyżki miałyby obowiązywać od października do grudnia br.