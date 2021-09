Pracownicy sklepów otwartych w niedziele: "Chcemy mieć wolne jak w innych sklepach"

"To niesprawiedliwe"

- Moja koleżanka pracuje w Biedronce przy ulicy Inowrocławskiej w Bydgoszczy. Odkąd sklep zaoferował usługi pocztowe, jest otwarty w każdą niedzielę, w godzinach od 7.00 do 21.00. Żaliła mi się niedawno, że w innych Biedronkach mają dobrze, bo niedziele spędzają w domach. Powiedziała: "To strasznie niesprawiedliwe. Nie boję się pracy, ale skoro jedni pracują tego dnia, to inni chyba również powinni". Rzeczywiście, to nieuczciwe i może budzić niesnaski wśród pracowników. Podobno niektórzy deklarują chęć przejścia do sklepów, w których niedziele są wolne.