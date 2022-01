Skoro jest zima - płyniemy bystrzynami Brdy z Gościeradza do Bydgoszczy [zdjęcia]

To już trzecia w dopiero co rozpoczętym roku impreza członków i sympatyków Sekcji Turystyki Kajakowej Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Lotto – Bydgostia . Najpierw było powitanie Nowego Roku i krótki rejs po bydgoskiej Brdzie, potem Spływ Trzech Króli na Drwęcy i wreszcie moczenie wioseł na 26-kilometrowym odcinku z Gościeradza do Bydgoszczy.

Za to poniżej stałych przeszkód uwolniona z nich rzeka płynie bystro i to pomimo niskiego poziomu. Za zaporą w Tryszczynie na kamienistej rafie tworzy się duże bystrze o wysokich, załamujących się falach. Kilka kolejnych bystrzyn, aczkolwiek nie tak agresywnych, znajduje się poniżej Smukały.

Ale bujanie się na takiej fali na szybkim nurcie niczym w górach to czysta frajda dla rasowych wodniaków. Gdybyż przyszło nam płynąć w przeciwnym kierunku, to zamiast podziwiania zimowych krajobrazów trzeba by było pogonić do akcji każde włókno mięśniowe, rozgrzać je do czerwoności.