Skutecznie interweniujemy w sprawie uszkodzonej linii telekomunikacyjnej w Chełmoniu Karolina Rokitnicka

W Chełmoniu w gminie Kowalewo Pomorskie podczas lipcowej burzy zostały uszkodzone linie telekomunikacyjne. Mieszkańcy przez to utracili możliwość wjazdu na swoje posesje. Po naszej interwencji, firma Orange podjęła błyskawiczne działania

Choć od lipcowej nawałnicy minęło już kilka tygodni, w wielu miejscach nadal są odczuwalne jej skutki. Do naszej redakcji zwrócił się Czytelnik zgłaszając problem linii telekomunikacyjnych w Chełmoniu w gminie Kowalewo Pomorskie. Zostały one uszkodzone podczas burzy w lipcu. Mieszkańcy przez to utracili możliwość wjazdu na swoje posesje. Po naszej interwencji, firma Orange podjęła błyskawiczne działania.