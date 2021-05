Śledczy biorą pod lupę kancelarię notarialną z Bydgoszczy. Oszustwa na mieszkaniach

Transakcje, które są przedmiotem śledztwa, miały miejsce kolejno: w sierpniu (zawarte dwie umowy kupna-sprzedaży mieszkań) i wrześniu 2019 roku, a także na przełomie stycznia i lutego 2020 roku.

- Dostaliśmy pismo od policji z pytaniem o to, jakie my mamy ustalenia - mówi Wacław Jankowski, prezes Izby Notarialnej w Gdańsku. - To, czym my dysponujemy, to akty notarialne, złożone skargi i zeznania Andrzeja B. - dodaje, że sam również zwróci się do prokuratury o to, jakie poczyniono ustalenia w śledztwie.