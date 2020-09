Śledztwo w KRUS w Inowrocławiu. Awantura o związek zawodowy

- Pani kierownik (nazwiska z uwagi na trwające w tej sprawie postępowanie nie podajemy, red.) od samego początku, od kiedy została kierownikiem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Inowrocławiu, dążyła do założenia u nas organizacji związkowej - mówi nasz informator. Szybko okazało się jasne, że najważniejszym celem działania związku, a jest to KRUS-owska Solidarność, było zrobienie porządku w okręgu - dodaje osoba, która poinformowała nas o sprawie. Zaznacza, że pracownicy udzielający się z związku szybo zdali sobie sprawę, że są „narzędziem w ręku pani kierownik”.

Konflikt między szefową placówki inowrocławskiej i związkiem - według naszych ustaleń - miał narastać miesiącami. - Doszło to tego, że pani kierownik potrafiła zadzwonić do pracownika, kazać się zastanowić nad swoim postępowaniem i grozić wyciągnięciem konsekwencji. Punkt kulminacyjny nastąpił w marcu tego roku.

Po tym zdarzeniu do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. - Zawiadamiającym jest jedna z organizacji związkowych działających przy KRUS, Placówce Terenowej w Inowrocławiu - potwierdza Robert Szelągowski, Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu. - Autor zawiadamia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 35, ustęp 1, punkt 2 i 3 ustawy o związkach zawodowych, którego to miała dopuścić się osoba pełniąca funkcje kierownika placówki.

Według tego przepisu kara grzywny lub ograniczenia wolności grozi za utrudnianie działalności związkowej i za dyskryminowanie, m.in. z uwagi na fakt przynależności do związku zawodowego. - Zawiadomienie dotyczy między innymi zdarzenia polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej członka zarządu związku zawodowego - dodaje prokurator.

Do tej pory śledczy „pozyskali informacje o działalności” z KRUS w Bydgoszczy. Przesłuchana została również w charakterze świadka jedna z osób zawiadamiających. Kolejne osoby mają składać zeznania. Postępowanie jest prowadzone póki co - jak informuje prokurator - w sprawie. Choć od złożenia zawiadomienia minęło już ponad 5 miesięcy, zarzutów kierowniczce nie przedstawiono.

Jednym z dowodów w sprawie jest nagranie z „incydentu” do którego doszło w marcu w pokoju szefowej placówki.- Owszem wiem, że pracownicy zwalniają się, chodzą zeznawać na policję. Ja nie byłam wzywana. Co do samego incydentu, mam troszkę inne zdanie na temat tego, co się wydarzyło, niż relacja, którą słyszę - mówi kierownik inowrocławskiej placówki (od 2016 roku), członkini PiS-w Inowrocławiu i była pełnomocnik partii.