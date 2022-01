Ślisko na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Strażacy odnotowali 7 zdarzeń

W sobotę od godz. 7.00 rano dyżurni Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu odebrali 7 zgłoszeń dotyczących wydarzeń drogowych. Doszło m.in. do dwóch dachowań w regionie.

- Do dachowania w Kościelcu w powiecie inowrocławskim doszło o godz. 8.44 - mówi nam dyżurny WSKR. - Jedna osoba, akurat mężczyzna, doznał obrażeń. Drugie dachowanie miało miejsce w Małych Radowiskach w powiecie wąbrzeskim. To było o godz. 9.30. W tym przypadku ucierpiała kobieta. Została przewieziona do szpitala.