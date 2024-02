Slow travel - nowy trend w podróżowaniu. Oto nietuzinkowe pomysły na zimową podróż

Jako styl podróżowania, slow travel stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób chcących jak najlepiej wykorzystać ferie lub czas studenckiej przerwy między semestrami. Możliwości jest wiele. Oto kilka podpowiedzi.

Slow travel, nazywany także slow tourism, to nurt nieśpiesznego, uważnego podróżowania, w którym najważniejsze jest doświadczanie kultury, zwyczajów i tradycji mieszkańców odwiedzanych miejsc. Ferie zimowe, urlop oraz studencka przerwa międzysemestralna to doskonały moment na spróbowanie tego bardziej świadomego i zrównoważonego podejścia do turystyki.

Kim są slow travelers?

Nie interesuje ich tradycyjne odhaczanie listy najsłynniejszych zabytków w zatłoczonych miastach, a zamiast kurortu all-inclusive w Egipcie preferują poznawanie tajemnic zapomnianych zamków na Dolnym Śląsku lub odkrywanie urokliwych zakątków nad mazurskimi jeziorami – do których dotrą we własnym, niewymuszonym tempie. Pasjonaci slow travel preferują miejsca mniej znane, którymi chętnie dzielą się na swoich blogach, profilach społecznościowych lub w grupach zrzeszających ludzi o podobnej filozofii podróżowania. Społeczność slow travelers szuka spokoju, odprężenia i osobistego rozwoju poprzez podróże.

Podróż w duchu slow tourism należy rozpocząć od znalezienia ekonomicznego, przyjaznego środowisku środka transportu. Dla wielu z nas pierwszym wyborem będzie w takim wypadku pociąg lub autobus. Sieć kolejowa w Polsce pozwala na dotarcie przede wszystkim do dużych miast oraz części mniejszych miejscowości. Niestety, w wielu przypadkach będziemy musieli liczyć się z koniecznością ewentualnych przesiadek – do linii lokalnej kolei lub kursujących autobusów. Kolejny środek transportu to własny samochód. Można też zabrać się z kimś, kto podróżuje w tym samym kierunku. Kompanów do wyprawy możemy znaleźć wśród internetowych społeczności poświęconych podróżowaniu.

Przykładem platformy, która ułatwi nam zorganizowanie podróży do konkretnego miejsca, jest aplikacja BlaBlaCar. Na wielu trasach dostępne są opcje przyłączenia się do kierowców, którzy oferują wolne miejsca w swoich samochodach. Co najważniejsze - podróż zaplanować można z wyprzedzeniem, ale i zupełnie spontanicznie. Za pomocą kilku kliknięć w aplikacji możliwe jest również zakupienie biletu na autobus.

Oto nietuzinkowe pomysły na zimową podróż

Możliwości jest wiele. Oto przykłady:

Bałtyk po sezonie – zatłoczone plaże i tłumy turystów to widoki, których nie ujrzymy nad polskim morzem w lutym. Zima to doskonała pora, aby skorzystać z dobrodziejstw nadmorskiego jodu, którego jest wtedy w powietrzu najwięcej. Czas zimowych urlopów i ferii to doskonały moment na odwiedzenie Trójmiasta, które po sezonie turystycznym możemy zwiedzać w spokojnym tempie, nie martwiąc się kolejkami (i zawrotnymi cenami). Gdańsk to popularny cel podróży o każdej porze roku.

Na narty (i nie tylko) – wyjazd na narty może nie kojarzyć się w pierwszej chwili z ideą slow tourism, ponieważ jest to atrakcja, która w sezonie zimowym cieszy się ogromną popularnością. Większość entuzjastów tego sportu interesuje się jednak tylko samym celem podróży, tracąc w ten sposób szansę na odkrywanie uroków górskich rejonów. Przykładowo, wybierając się na stoki w Szklarskiej Porębie, warto odwiedzić po drodze kilka zabytkowych zamków, z których słynie Dolny Śląsk – np. słynny Książ, z którego dodatkowo możemy wybrać się na odkrywanie tajemnic niemieckiego kompleksu Riese w Górach Sowich.

Wiedeń na wyciągnięcie ręki – podróże slow travel nie muszą ograniczać się do Polski – a zima to idealna pora na zwiedzanie stolicy Austrii, pełnej kawiarni, parków i innych urokliwych miejsc czekających tylko na odkrycie. Kierowców dość regularnie podróżujących do tego miasta z wielu polskich miejscowości jest sporo. Odwiedzając stolicę Austrii, warto skosztować określanego przez wielu “królem deserów” tortu Sachera (niem. Sachertorte), który został opracowany właśnie w Wiedniu, w XIX wieku na dworze księcia Metternicha.