Ślubowanie kadetów klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych w Żninie. Otwarcie wirtualnej strzelnicy [zdjęcia, wideo]

Uroczystości rozpoczęły się na żnińskim rynku, kiedy to zegar średniowiecznej baszty wybił południe. Najpierw obejrzano pokaz tańca, poloneza w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Następnie ślubowanie na sztandar powiatu żnińskiego złożyło trzydziestu kadetów z klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Technicznych w Żninie.

- Odpowiadając na zmieniającą się sytuację geopolityczną, szczególnie agresywne działania Rosji i toczącą się wojnę na Ukrainie, Państwo Polskie podjęło działania podnoszące zdolności obronne. Zalicza się do nich także możliwość tworzenia w szkołach ponadpodstawowych oddziałów przygotowania wojskowego. Szkoła nasza jest utożsamiana do tej pory jako wiodąca na terenie powiatu żnińskiego placówka kształcenia zawodowego. Mam nadzieję, że ustawowy obowiązek szkolny na bazie technikum mechanicznego i technikum budownictwa, oddział przygotowania wojskowego umożliwi młodzieży zainteresowanej służbą wojskową wdrożenie się w jej specyfikę. Poznane w czasie nauki elementy przeszkolenia , ułatwią także przygotowanie się do ewentualnej służby w wojsku i innych służbach mundurowych. Kwalifikacje zawodowe będą tu dodatkowym atutem - powiedział Leszek Kowalski, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Żninie.