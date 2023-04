Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy inowrocławskiej Filii WSG uczestniczą w wielu ciekawych zajęciach

Gościem kolejnego spotkania był Marcin Andzilewko - reporter inowrocławskiego Meloradia. Zapoznał on słuchaczy w świat mediów, opowiedział kilka słów o swojej pracy. Seniorzy chętnie zadawali pytania radiowcowi i uczestniczyli również w dyskusji, która dotyczyła współczesnego dziennikarstwa.

Jak nie dać się oszukać we współczesnym świecie to temat kolejnego spotkania, którego prowadzącym był Robert Gołdecki. Zapoznał on seniorów m.in. z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i wskazał jakie są cyberzagrożenia.