Słuchacze UTW Gąsawa wysłuchali historii o repatriantach z Kazachstanu. Zdjęcia

Rodzina Mocnych obecnie mieszka w gminie Osie.

Takich jak oni w Kazachstanie, jest bardzo wielu.

- Polskie pochodzenie w Kazachstanie deklaruje około 40 tysięcy osób. Nie wszyscy chcą przyjechać do Polski. Niektórzy nie mają żadnych dowodów na to, że są Polakami, innym trudno zostawić ziemię, w której człowiek się wychował. Takich, którzy chcieliby do Polski przeprowadzić się jest 25 tysięcy. Z tego 10 tysięcy osób zrobiło rzecz niemalże niemożliwą, czyli przeszło pomyślnie procedurę repatriacyjną. Co to znaczy? Pozyskali dowody w jakichś archiwach, w których jest napisane "narodowość polska". Musieli też przejść całą procedurę włącznie ze znajomością podstaw języka, podstaw historii Polski. Co znaczy, że przeszli to pomyślnie? To znaczy, że Polska przyrzeka, że przyjmie ich. Tylko jeden jest problem, Polska nie wie kiedy to zrobi. Można to zrobić na własny koszt, albo oficjalnie przez program rządowy, który rocznie obejmuje około 200 osób. Na taką repatriację czeka się około 20 lat - powiedziała Jolanta Piekarska i dodała, że liczba oczekujących rodzin to jest 2,5 tysiąca. Gdyby jedna gmina w Polsce (a w naszym kraju jest 2,5 gmin) wzięłaby jedną rodzinę z Kazachstanu, problem by się rozwiązał.