Służba więzienna z Kujaw i Pomorza uczciła swoje święto w Koronowie [zdjęcia]

Służba więzienna w Polsce to prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników wykonujących niezwykle trudną, odpowiedzialną i często niebezpieczną pracę. Jej początki sięgają 1919 r. kiedy to naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał pierwsze akty prawne, które w ogólnych zarysach ustaliły zasady działania więzień w okresie międzywojennym. Stały się one podwaliną budowania systemu penitencjarnego w naszym kraju.

Okręg bydgoski, obejmujący swoim zasięgiem woj. kujawsko - pomorskie i pomorskie, to ponad 2900 funkcjonariuszy i pracowników pedagogicznych. Właśnie oni uczcili w Koronowie swoje święto.

Wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w bazylice WNMP w Koronowie przez ks. Ryszarda Hirsza, proboszcza bazyliki, ks. kan. Wojciecha Pyrzewskiego, kapelana ZK nr 1 i nr 2 w Grudziądzu oraz ks. Adama Jabłońskiego, naczelnego kapelana więziennictwa.