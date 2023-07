Takich tłumów w Pieczyskach jeszcze nie było. Kwatery zajęte do połowy sierpnia [zdjęcia]

- Przyjeżdżam tu z wnukiem każdego lata, ale takich tłumów jak teraz to jeszcze nie widziałam. Momentami – zwłaszcza w weekendy - jest, aż za dużo ludzi – dzieli się swoimi spostrzeżeniami mieszkanka Kamienia Krajeńskiego.

W upalny dzień sporo się trzeba natrudzić, by znaleźć na plaży w Pieczyskach miejsce na rozłożenie koca. Plażowicze ściągają tu już od rana dźwigając dmuchane koła i parawany. Po godz. 11 na kąpielisku robi się już tłok.

Kierunek Pieczyska

Idąc głównym deptakiem trzeba jednak uważać, bo od strony Koronowa co chwilę jadą samochody. Przybywają kolejni goście. Kierowcy cieszą się. Jeszcze w tym roku mogą swoje pojazdy parkować przy plaży za darmo.

- Wszystkie miejsca zajęte. Przyjeżdża do nas duża grupa uczestników obozu sportowego – słyszymy w „Polonezie”. W ośrodku Revita (dawniej „Żagiel”) miejsc wolnych brakuje już od miesiąca. Z kwitkiem odesłano nas także w ośrodku „Promenada”. W innych ośrodkach też bez szans. - Do połowy sierpnia wszystko zarezerwowane – słyszymy m.in. w „Relaksie” i „Oazie”.

Za rok będą jeszcze pomosty

Już teraz na plaży sporo atrakcji. Są boiska do gry w siatkówkę plażową, piękny plac zabaw dla dzieci, kilka wypożyczalni sprzętu wodnego, jest też miejsce na ognisko. Na turystów czeka też Pieczyskach statek wycieczkowy NIVA. Brakuje jednak pomostów, to duży mankament tego kąpieliska, ale już niedługo tak będzie. Zostaną one zbudowane jesienią br.