Śluzy w Bydgoszczy i Nakle albo popsute, albo bez wody. A to szczyt sezonu

Wodniacy, czy to spływający Brdą do centrum Bydgoszczy czy też płynący Kanałem Bydgoskim i Górnonoteckim są oburzeni – przypominają, że mamy szczyt sezonu letniego, ruch na wodzie w tym roku jest większy niż w minionych (ze względu na pandemię i fakt, że większość rodaków została w Polsce), a tymczasem administracja wodna podchodzi do problemu ze stoickim spokojem.

Spływ za spływem

- Jeśli mówimy o konieczności jeszcze większej promocji Bydgoszczy, której walorami są Brda, Wisła, kanały Bydgoski i Górnonotecki, to coś tu nie gra. Jeśli zdamy sobie sprawę, że w tym roku Brdą płynie spływ za spływem i nie ma już w wypożyczalniach wolnych kajaków, to obrazuje skalę problemu – wyjaśnia Robert Bazela, właściciel przystani „Zimne Wody” nad Brdą w Bydgoszczy, organizator spływów.- Niektórzy, w tym turyści zagraniczni, przyjeżdżają do nas tylko po to, aby zobaczyć śluzy. Większość chce zobaczyć jak działają z pokładu kajaka.

Zdaniem Roberta Bazeli, awaria śluzy Miejskiej (oddana do użytku w 1915 r.) jest o tyle dziwna, że kilka lat temu przeszła kapitalny remont za 12 mln zł i już się psuje. To świadczy o jakości remontu.