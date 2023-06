Smerfowy Dzień Dziecka w Sępólnie Krajeńskim i 10-lecie Centrum Małego Dziecka i Rodziny [zdjęcia]

- Aż trudno uwierzyć, że to już 10 lat. Pamiętam, kiedy grupa rodziców, z malutkimi dziećmi na rękach spotkała się radnymi i burmistrzem. Udało się i placówka powstała. Wtedy, najmłodsza Dominika Tuńska miała 3 tygodnie, a dziś ma 11 lat. To miejsce odwiedził nawet sam prezydent Bronisław Komorowski – przypomniała Danuta Daszkiewicz, dyrektorka placówki. - To ważna chwila, w której możemy spojrzeć wstecz i podzielić się radością z osiągnięć, które udało nam się zrealizować przez te wszystkie lata. Nasz żłobek stał się drugim domem dla wielu małych istnień. Widzimy, jak się rozwijają, zdobywają nowe umiejętności, stają się samodzielne i pewne siebie. Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe i jesteśmy dumni z każdego kroku, jaki razem przemierzamy – podkreśliła.