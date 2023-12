Śmieci w Bydgoszczy wywożone rzadziej od stycznia? Zmiany w harmonogramie

Różnice w harmonogramie wywozu śmieci

Porównując miesiąc do miesiąca sytuację z wywożeniem śmieci z danej lokalizacji, da się zauważyć istotne różnice w harmonogramie przygotowanym przez spółkę ProNatura, która obsługuje ten rejon Bydgoszczy. I tak, na przykład w styczniu 2023 roku pracownicy tej firmy wywozili odpady zmieszane w dniach 2, 10, 17, 24 i 31 stycznia. W harmonogramie przygotowanym na rok 2024 wskazano natomiast tylko 9 i 23 stycznia. Jeśli chodzi o odpady bio, w styczniu 2024 roku zostaną one usunięte tylko raz, podczas, gdy w mijającym roku obowiązywało aż pięć styczniowych terminów w dniach: 2, 9, 16, 23 i 30.01.

Zmiany tylko punktowe?

To, co wiadomo na pewno, to że zmiany z terminarzu wywozu śmieci w Bydgoszczy na rok 2024, jeżeli nastąpią, to nie wszędzie. Warto jednak dodać, że obecnie na terenie miasta odbieraniem odpadów zajmuje się również firma Remondis.

- Dostaliśmy harmonogram na wywóz śmieci od Remondisu, nic się nie zmienia. Zmieszane dwa razy w miesiącu, co dwa tygodnie, w styczniu i lipcu nawet trzy razy, segregowane raz w miesiącu, odpady bio raz w miesiącu, oprócz sezonu wiosenno-letniego, bo wtedy dwa razy. W styczniu, lutym i grudniu - raz na miesiąc - słyszmy od mieszkańca domu jednorodzinnego na Bartodziejach.