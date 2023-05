Śmieci wyrzucają przez okna pędzących aut. A to bardzo niebezpieczne i kosztowne

Jeśli jedziemy przez Szwecję lub inne skandynawskie państwa, takiego procederu nie obserwuje się, bo tam inna jest mentalność ludzi, zdecydowanie większy szacunek dla środowiska i otoczenia w jakim się żyje.

U nas nadal pokutuje brak odpowiedniego wychowania i przekonanie, że skoro drogi należą do państwa, to tak naprawdę do nikogo, a zatem można na nich robić co nam się podoba, a na pewno śmiecić. Podobnie zresztą, a może nawet z większym „zaangażowaniem”, duża część naszych rodaków traktuje lasy państwowe. Bo co to za trudność wywieść do lasu swoje śmieci?