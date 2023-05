Moc silnika często napędza złe emocje, a wtedy nie trudno o wypadek na motocyklu

Inauguracja sezonu motocyklowego w regionie odbyła się 1 maja na terenie Aeroklubu Włocławskiego. Bydgoskie otwarcie sezonu miało miejsce na trasie od ul. Szajnochy do Myślęcinka.

Takie przejazdy, parady są widowiskowe i krzepiące – widzom wydaje się, że miłośnicy jednośladów to wzór kultury, rozwagi, poszanowania przepisów. Jeśli dochodzi do tego poświęcenie przez księdza ludzi i maszyn, to tylko przyklasnąć idei.

Jednak co roku, gdy motocykliści rozjadą się po regionie, pojawiają się tacy, którzy grzebią te idee, dobry wizerunek ogółu głęboko pod ziemią. Tak się dzieje pomimo apeli policji o rozsądek.