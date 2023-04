Noteć znowu jest lżejsza o parę ton odpadów. Rekordowa ilość śmieci na VII Wiosennym Sprzątaniu Noteci

Noteć znowu jest lżejsza o parę ton odpadów. Wśród "skarbów" m.in. figurki ogrodowe, wózek dziecięcy, stary telewizor, rolki, łatwopalne substancje, fotelik samochodowy, duży fotel pokojowy... Przypomnijmy, że 22 kwietnia jest Dzień Ziemi, który świętujemy właśnie poprzez sprzątanie naszej Błękitnej Planety.

- Szkoda tylko, że śmieci nie ubywa. Za każdym razem jest ich wręcz coraz więcej. Niesamowite, co można znaleźć w rzece i tuż przy niej. Figurki ogrodowe, wózek dziecięcy, stary telewizor, rolki, łatwopalne substancje, fotelik samochodowy, duży fotel pokojowy. słowem wszystko... - wymienia Edyta Rynkiewicz, rzecznik prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy oczyścili teren na około dwukilometrowym odcinku. Worków ze śmieciami, jak i śmieci wielkogabarytowych były dziesiątki. To może dać parę ton śmieci. Warto wspomnieć, że w tym roku po raz pierwszy worki na odpady miały nadruk z logiem PGW Wody Polskie. Oczywiście, jak co roku, pracownicy Wód Polskich dołożyli niemałą cegiełkę do akcji sprzątania.