Śmierć 12-latka z Sępólna Krajeńskiego. Prokuratura Rejonowa w Tucholi wszczęła śledztwo

Do tragedii doszło w mieszkaniu na osiedlu Słowackiego w Sępólnie, późnym wieczorem krótko przed godziną 22.

- Zostaliśmy wezwani do pomocy pogotowiu ratunkowemu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej u 12-latka. Zostały mu przywrócone parametry życiowe i zabrano go do szpitala – relacjonuje st. kpt. Robert Liss, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.