Śmierć 27-letniego Michała z Inowrocławia po interwencji policji. "To był dobry, spokojny chłopak"

Stało się coś niepojętego

- To było coś niepojętego – rozkłada ręce jedna z mieszkanek. Właśnie wyszła ze środkowej klatki schodowej bloku. To w tym pionie właśnie mieszkał Michał. Kobieta wybiera się do spożywczaka w pobliskim pawilonie handlowym. - Wróciłam jakieś dwie godziny po tym, co tu się wydarzyło. Mąż mi mówił.

- Ja wiem, tak się mówi, to takie oklepane… że to spokojny człowiek był i nie wiadomo, co go naszło – kiwa głową sąsiadka. - Ale ja to mówię z ręką na sercu: Uprzejmy, miły chłopak. Naprawdę – kładzie dłoń na dekolcie. - Naprawdę. Mąż mówi, że to niemożliwe, by to on wyrzucał te wszystkie graty z mieszkania. Nie wyglądał na jakiegoś mocarza, szczupły taki… wcale nie był jakoś zbudowany.