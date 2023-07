Wakacyjne zdjęcie z fotoradaru może nas słono kosztować. Sprawdzamy, gdzie w Europie najwięcej

Im szybciej, tym drożej

Na czeskich drogach kara za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w tere-niezabudowanym do 5 km na godz. wynosi od 1 500 do 2 500 czeskich koron (CZK), a 1 korona to ok. 20 groszy. Jazda szybsza o 6-19 km narazi nas na mandat od 1 500 do 2 500 koron, o 20-39 km – od 2 500 do 5 000, o 50 km i więcej – od 5 000 do 10 000.

Taryfikator mandatów w Czechach za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie niezabudowanym do 10 km na godz. przewiduje od 1 500 do 2 500 koron, o 11-29 km – od 1 500 do 2 500, o 30-49 km – od 2 500 do 5000, o 50 km i więcej – od 5 000 do 10 000.