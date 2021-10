Śmierć sześciotygodniowej dziewczynki w Grudziądzu. Ojciec i matka z zarzutami!

Przemocy wobec maleństwa 30-latek miał dopuszczać się od końca sierpnia do początku października, czyli praktycznie od urodzenia dziewczynki. Za zarzucane przestępstwo grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Matka wiedziała o przemocy, ale nie reagowała?

Jeśli chodzi o matkę dziecka, to z dotychczasowych ustaleń wynika, że 31-latka miała nie zareagować na to co dzieje się z jej dzieckiem i nie podjąć działań, aby zapobiec tragedii. Kobieta w ostatnich dniach miała wiedzieć, że maleństwo zdradza objawy złego samopoczucia, ale nie zareagowała w odpowiedni sposób. Usłyszała zarzut narażenia małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z racji tej, że to na niej ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo grozi jej wyższy wymiar kary, bo od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.